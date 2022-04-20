Шольц: эмбарго на российский газ не остановит войну в Украине

«Эмбарго на российский газ не положит конец войне против Украины и только серьезно снизит экономические возможности Европы для ее послевоенного восстановления». Об этом в интервью Spiegel заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

По его мнению, если бы президент России Владимир Путин был открыт для экономических аргументов, он бы никогда «не начал бы эту войну».

По его словам, немецкие власти хотят избежать экономического кризиса, потери миллионов рабочих мест и заводов, которые больше никогда не откроются.

«Это имело бы серьезные последствия для нашей страны, для всей Европы, а также серьезно повлияло бы на финансирование восстановления Украины. Вот почему я обязан сказать: мы не можем этого допустить», - добавил канцлер.