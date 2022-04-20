Россия ответила Украине: готовы эвакуировать людей из Мариуполя

Российская армия готова обеспечить эвакуацию всех желающих гражданских лиц из близлежащих к "Азовстали" районов Мариуполя как на территорию России, так и на территорию Украины, заявил руководитель Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Он пояснил, что Россия в ответ на утверждения украинской стороны о якобы нахождении на "Азовстали" мирного населения, готова в очередной раз предоставить коридоры для их выхода. Для этого российская сторона в любой момент готова ввести "режим тишины" и объявить гуманитарную паузу. "Доставка гражданского населения осуществляется в любую точку, как на территорию, подконтрольную вооруженным силам Украины, так и в Российскую Федерацию (это решение принимается каждым самостоятельно)", - цитирует его РИА Новости.

Отмечается что данная гуманитарная инициатива действует круглосуточно. Информацию о ней будут передавать по радиоканалам каждые 30 минут, а также немедленно доведут украинской стороне через вице-премьера правительства Украины Ирину Верещук.

Ранее вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции Украины Ирина Верещук заявила, что сейчас на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе находятся около 1000 мирных жителей.