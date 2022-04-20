Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал, что страна отправит Украине 155-мм самоходные артиллерийские установки «Цезарь» и о партии противотанковых ракет «Милан», сообщает ТАСС со ссылкой на издание Ouest-France.

«Мы должны идти по этому пути, не пересекая красную линию...» — пояснил он. Сроки поставок вооружения Парижем в Киев не уточняются. Также нет сведений касательно объемов поставок вооружения.

Кроме того, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Лондон отправит свои танки в Польшу, чтобы Варшава смогла поставить свою бронетехнику Киеву.

«Я об этом раньше не говорил публично, но мы сейчас рассматриваем возможность отправить в Польшу танки, чтобы помочь им, так как они отправляют некоторые танки Т-72 в Украину», — заявил Джонсон, подтвердив готовность усиливать как военную поддержку Киева, так и санкционное давление на Россию.