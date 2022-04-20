Польша расторгнет контракты на поставки российской нефти

Польша не исключает возможность расторжения ранее заключенных с Россией договоров о поставке нефти, заявил уполномоченный польского правительства по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский в эфире радиостанции Wnet.

«Есть такое намерение (расторгнуть нефтяные контракты с Россией - ред.). Это абсолютно реально»,— заявил Наимский, добавив, что «любой, кто добывает сырую нефть, может быть источником поставок для Польши».

Он отметил, что отказ от российской нефти «будет дорого стоить», но «эту цену придется заплатить — это цена нашего участия в войне». По его данным, сейчас приблизительно 60% поставляемых в Польшу энергоресурсов поставляются именно из России. «В случае наложения эмбарго на поставки нефти из России польские НПЗ смогут на 100% перейти на другую нефть», - цитирует Наимского «Коммерсант».