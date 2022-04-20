Ильхам Алиев: Азербайджан готов уничтожить армянский фашизм, если он еще раз поднимет голову

«В течение 30 лет после окончания первой карабахской войны армяне уничтожили все здания, перевозили и продавали стройматериалы... это есть в отчетах международных организаций. Они выкапывали могилы, удаляя золотые зубы умерших. То есть Армения и армянский народ опозорились в глазах мирового сообщества. Поэтому каждый приезжий гость на освобожденных землях видит и должен видеть армянское злодеяние». Об этом, выступая на V съезде азербайджанцев в Шуше, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что все должны увидеть, как Азербайджан уничтожил не только оккупантов, но и фашистов.

«Все их действия в ходе первой и второй карабахских войн и в период между двумя войнами являются фашистскими. Обстрел наших мирных городов баллистическими ракетами, уничтожение людей – это ли не фашизм? Ракетами «Точка-У», SCUD, «Искандер-М» были нанесены удары по Шуше. После таяния снега в центре города были обнаружены остатки ракеты «Искандер-М», и мы еще раз доказали, что Армения использовала это запрещенное смертоносное оружие, которого у них якоюы не было. Те, кто в это не верит, могут прийти и увидеть в парке военных трофеев остатки этой ракеты», - заявил президент Азербайджана.

Ильхам Алиев подчеркнул, что Азербайджан, уничтожив фашизм, спас Южный Кавказ.

«Тем не менее все еще мы видим проявления фашизма: некоторые круги в Армении, мировое армянство и армяне, живущие в зарубежных странах, пытаются нам угрожать. Но они не должны забывать историю второй карабахской войны. Мы стали сильнее. За все эти годы была проделана огромная работа в области строительства армии. Часть этих работ была представлена общественности. Но каждый должен знать, что сегодня азербайджанская армия может выполнить любую задачу. И боеспособность, и национальный дух, и боеприпасы, техника, создание новых боевых воинских формирований - все это мы делаем именно потому, что армянский фашизм все еще проявляется. Азербайджан должен быть готов в любой момент сокрушить этот фашизм, если он еще раз поднимет голову. Армения это хорошо знает, понимает и никогда не должна забывать», - подчеркнул глава государства.