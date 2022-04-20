Украинских депутатов подозревают в предательстве

В Луганской области двух депутатов Сватовского районного совета подозревают в коллаборационизме, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

В частности, в марте 2022 года депутаты вступили в преступный сговор с российскими войсками и представителями "ЛНР". Один из них добровольно вступил в должность "исполняющего обязанности председателя - первого заместителя главы администрации Сватовского района ЛНР", другая - "советника на общественных началах исполняющего обязанности главы администрации Сватовского района ЛНР".

Кроме того, подозреваемая публично призвала к поддержанию российской власти и полного сотрудничества с представителями "ЛНР". Ее публичные призывы транслировались СМИ и распространялись в открытых источниках информации. Руководитель Луганской областной прокуратуры сообщил им о подозрении в коллаборационной деятельности (ч. 2, ч. 5, ч. 6 ст. 111-1 УК Украины).