Ильхам Алиев: ведущие международные организации приняли постконфликтные реалии

«Азербайджан будет только и только укрепляться, что и доказал постконфликтный период. Восстановление территорий и наши шаги на международной арене показали это, потому что этот период очень чувствителен. Уже спустя полтора года можно с полной уверенностью сказать, что Азербайджан с честью прошел это непростое испытание». Об этом заявил на V съезде азербайджанцев в Шуше президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что ведущие международные организации приняли постконфликтные реалии, включая ООН, которая провела мероприятие в Шуше.

«Также Европейский союз в настоящее время очень активно участвует в процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. ОБСЕ, которая очень хорошо понимает, что Минской группы больше нет. Правда, несколько месяцев назад, еще до российско-украинской войны, меня спрашивали, чем будет заниматься Минская группа. Я сказал, что 2022 год - это 30-летие их создания. Они проведут юбилей, а потом уйдут на пенсию. Но после начала русско-украинской войны у них не было возможности провести это мероприятие», - сказал Ильхам Алиев.