Если после переговоров в Брюсселе с президентом Азербайджана и главой Евросоюза Пашинян утверждал о готовности начать работу над окончательным мирным соглашением в рамках предложенных правительством Азербайджана пяти тезисов урегулирования, в частности безусловного признания территориальной целостности страны, то сегодня, в пятницу, 22 апреля, Н.Пашинян исключил подписание каких-либо документов с Азербайджаном без согласия карабах ских сепаратистов.

В последние дни, особенно после официального визита в Москву, премьер-министр Армении Никол Пашинян резко сменил риторику по вопросу армяно-азербайджанского урегулирования.

"Исключаю, просто исключаю, чтобы был более или менее близкий к подписанию документ, который был бы подписан без широкого общественного обсуждения, в том числе со всеми слоями общества Карабаха (речь идет об армянских сепаратистах, действующих в зоне ответственности российских миротворческих войск – ред.)", - сказал Пашинян на заседании парламента в пятницу.

По его словам, "это железная гарантия, что вопрос не может быть решен за спиной сепаратистов".