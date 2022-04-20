«У Путина огромная армия»: Джонсон допустил, что война в Украине может продлиться до конца 2023 года

Есть «реальная вероятность» того, что война в Украине может продлиться до конца 2023 года. Так премьер-министр Британии ответил на вопрос журналистов о том, согласен ли он с оценками западной разведки, что боевые действия могут затянуться до конца следующего года.

«У Путина огромная армия», - сказал Джонсон, отметив при этом, что российский лидер находится в "сложной политической позиции, так как он допустил катастрофическую ошибку», пишет Русская служба BBC.

«У него, похоже, не осталось другого выхода, кроме как пытаться и дальше изматывать украинцев бесконечными артиллерийскими обстрелами», - сказал британский премьер, добавив, что президенту РФ не удастся «сломить дух украинского народа».