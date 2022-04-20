Мишель позвонил Путину из-за Карабаха

Президент России Владимир Путин рассказал главе Евросовета Шарлю Мишелю о шагах по запуску процесса делимитации армяно-азербайджанской границы и переговоров о мирном договоре, сообщает пресс-служба Кремля.

"Затронута также тематика обеспечения стабильности и безопасности в Нагорном Карабахе – в том числе с учетом проведенных в последнее время Владимиром Путиным и Шарлем Мишелем контактов с лидерами Армении и Азербайджана. Подтверждена принципиальная важность последовательного выполнения основополагающих трехсторонних договоренностей Армении, Азербайджана и России от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что президент РФ сообщил о мерах по реализации проектов восстановления экономических и транспортных связей, а также по запуску процесса делимитации армяно-азербайджанской границы и переговоров по выработке мирного договора между двумя странами.