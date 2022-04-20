Эрдоган о российско-украинских переговорах: подвижки есть

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара прилагает максимум усилий для продолжения "стамбульского" процесса между Москвой и Киевом.

По его словам, если лидеры Владимир Путин и Владимир Зеленский примут приглашение турецкой стороны, то их встреча пройдет в Стамбуле на высшем уровне.

Эрдоган выразил надежду на продвижение в украинско-российских переговорах. «Подвижки есть. Однако они далеки от желаемого. Надеемся на прогресс. Не теряем надежды», - цитирует Эрдогана Anadolu.