Кремль рассказал о «продолжительном» разговоре Путина и Мишеля

«Подробно обсуждено развитие ситуации на Украине. Шарль Мишель информировал о контактах с украинским руководством в ходе своей недавней поездки в Киев», - говорится в сообщении.

«Реагируя на призыв Шарля Мишеля провести прямой контакт с Владимиром Зеленским, президент России вновь подтвердил известную позицию на этот счет, отметив, что такая возможность зависит, в частности, от конкретных результатов на ведущихся переговорах российских и украинских представителей, в ходе которых украинская сторона проявляет непоследовательность и не готова искать взаимоприемлемые решения», - говорится в сообщении Кремля.

Отмечается, что во время разговора Путин изложил принципиальные оценки в связи со «специальной военной операцией». «Отмечено, что после освобождения Мариуполя по соображениям гуманности отдан приказ отменить штурм промышленной зоны завода «Азовсталь». При этом всем сложившим оружие военнослужащим ВСУ, боевикам нацбатальонов и иностранным наемникам гарантируется жизнь, достойное обращение в соответствии с международным правом и оказание квалифицированной медицинской помощи. Но киевский режим не позволяет воспользоваться этой возможностью», - говорится в сообщении пресс-службы президента РФ.

По ее информации, «президент России рассказал о принимаемых на постоянной основе мерах по защите гражданского населения, ежедневном открытии гуманитарных коридоров и объявлении режима тишины для безопасной эвакуации мирных жителей из зоны боевых действий».

«Обращено внимание на безответственные заявления представителей ЕС о необходимости разрешить ситуацию на Украине военным путем, а также игнорирование многочисленных военных преступлений украинских силовиков. Отмечено, что Брюссель мог бы повлиять на киевские власти с тем, чтобы заставить их прекратить массированные обстрелы населенных пунктов Донбасса и другие грубые нарушения норм международного гуманитарного права», - передает пресс-служба.