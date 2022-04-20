Хикмет Гаджиев раскритиковал ЮНЕСКО

«Азербайджанская диаспора должна поднимать проблемы минных полей в Азербайджане как проблему всего человечества». Об этом заявил журналистам помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации главы государства Хикмет Гаджиев в рамках V съезда азербайджанцев мира в Шуше.

Х.Гаджиев подчеркнул, что поддержка международных организаций в области разминирования азербайджанских земель неудовлетворительна.

«Против нас выдвигаются и те обвинения, что якобы мы разрушаем культурные памятники армян. К сожалению, переговоры между ЮНЕСКО и Азербайджаном продолжаются и сегодня. Еще в период оккупации мы приглашали ЮНЕСКО изучить состояние наших памятников культуры на оккупированных территориях, на что они отвечали, что не вмешиваются в политические вопросы. А сейчас они говорят, что, например, по дороге мы будем смотреть на первый и второй памятники, но не будем смотреть на другие. Как это может быть - вы смотрите на точки А и В, но не смотрите на другие?», - сказал помощник президента Азербайджана.