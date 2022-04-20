Российские военные преднамеренно убили в Буче десятки мирных жителей миссия ООН
Миссия ООН, работающая на территории Украины, зафиксировала 50 преднамеренных убийств мирных жителей в Буче, совершенных российскими военнослужащими. Такие действия приравниваются к военным преступлениям, сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на отчет миссии.
Представитель Управления ООН по правам человека Равина Шамдасани на брифинге в Женеве отметила, что преступления в Буче – не единственные такого рода.
Однако, по словам Шамдасани, ООН пока не владеет информацией об актах геноцида в ходе боевых действий.