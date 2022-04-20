Офис Зеленского: Россия убивает украинцев оружием, полученным от Франции в обход санкций
Россия применяет против Украины вооружение, которое получило годы назад в обход санкций, заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в Twitter.
"Маленькое авто французской марки. Семья пыталась эвакуироваться, но была убита по дороге извергами из России. Была убита, как установлено сейчас, из французского оружия, проданного в обход санкций в 2015. Каждый в ЕС, кто пытается заигрывать с Россией, должен видеть результат своих действий", - пишет Подоляк.