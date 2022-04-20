В Афганистане снова подорвали мечеть: десятки погибших и раненых

Более 30 человек погибли и пострадали в результате взрыва в мечети в провинции Кундуз на севере Афганистана, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на источники в органах безопасности.

"Хафиз Омар, начальник полиции района Имам-Сахиб провинции Кундуз, не предоставив дополнительных подробностей, заявил, что сегодня днем произошел взрыв в мечети Мавлави Секандар. Источники в органах безопасности и очевидцы заявили, что более 30 человек погибли и пострадали в результате происшествия. По словам очевидцев, пострадавшие были доставлены в районную больницу", - сообщает телеканал.