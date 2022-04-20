Оппозиционера Владимира Кара-Мурзу могут посадить на 10 лет

Российскому оппозиционеру Владимиру Кара-Мурзе грозит от 5 до 10 лет колонии по подозрению в распространении фейков о ВС России, следствие просит его ареста, передает РИА Новости из зала суда.

В эти минуты Басманный суд Москвы рассматривает ходатайство следствия об избрании меры пресечения оппозиционеру Владимиру Кара-Мурзе в рамках уголовного дела о распространении ложных сведений о Вооруженных силах РФ.

Напомним, в пятницу, 22 апреля, Кара-Мурза был доставлен в Главное следственное управление СК России. Уголовное дело против него возбуждено по статье 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ). 12 апреля Хамовнический суд назначил Кара-Мурзе 15 суток ареста по делу о неповиновении сотрудникам полиции. Оппозиционер себя виновным не признал и обжаловал решение суда.