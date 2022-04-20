Крапивин, Гусман и Бабур у микрофона haqqin.az в Шуше
Около 450 представителей азербайджанской диаспоры из более 70 государств принимают участие в работе проходящего в Шуше V Съезда азербайджанцев мира. Корреспондент haqqin.az, находящийся в культурной столице Азербайджана, попросил нескольких участников мероприятия поделиться впечатлениями от этого исторического форума.
Член правления Рады азербайджанцев Украины Олег Крапивин заявил, что рад участвовать в этом историческом событии: «Находиться в освобожденной Шуше - это радость, гордость и честь каждого сына Азербайджана. Азербайджан показал, что готов вести грамотную борьбу на политическом и военном фронте за каждую пядь своей земли. Посильный вклад в общую победу вносила и вносит и азербайджанская диаспора... Последний раз я был в Шуше в 1974 году, и сейчас испытываю большое счастье, что вновь нахожусь в городе - колыбели азербайджанской культуры. Сейчас у Азербайджана и азербайджанской диаспоры есть задача - как уверенно победили, так же уверенно должны восстановить Карабах. И это будет новой стратегической задачей диаспоры. Президент Азербайджана осуществил огромную работу по объединению диаспоры, и это дало очень хорошие результаты во время второй карабахской войны. Мы в Украине организовали фонд поддержки азербайджанской армии, не раз перечислялись средства в Фонд YAŞAT».
Михаил Гусман, первый заместитель генерального директора информационного агентства ТАСС:
«Я принимал участие в предыдущих съездах диаспоры Азербайджана, но этот съезд, в освобождённой Шуше, - это великое дело. Форумы диаспоры всегда имеют большое практическое значение, но то, что этот форум проходит в Шуше, имеет еще и большое символическое значение и политический месседж международной общественности. Думаю, Шуша наряду с культурной столицей тюркского мира должна стать историко-культурным и этнографическим музеем. В этом заключается будущее Шуши. А диаспоре следует сделать так, чтобы Шуша стала музеем международного значения».
Шамиль Айрым, депутат Великого национального собрания Турции:
«Форум в Шуше олицетворяет победу всего азербайджанского народа над агрессором. После 30 лет безрезультатных переговоров Азербайджан сам освободил свои земли. Теперь у Азербайджана есть железный кулак, который готов обрушиться на голову любому агрессору. Главный месседж нынешнего форума для всего мира: Карабах историческая земля Азербайджана. И несмотря на попытки врагов оспорить это, мир все больше признает новые реалии, сложившиеся после 44-дневной войны».
Хасан Бабур, член правления Общества азербайджанцев Германии:
«Впервые я побывал в Карабахе в 1992 году, сразу после Ходжалинский резни, привез гуманитарную помощь от турецких общин Германии. Сейчас один из основных вопросов, которым должна заниматься азербайджанская диаспра, - это пропаганда Азербайджана на новых политических и международных платформах. Нужно использовать новые технологии и новые возможности,чтобы мир узнал о совершенных армянами преступлениях против Азербайджана. Армия Азербайджана одержала блестящую победу во второй карабахской войне, однако противник не оставляет попыток провокаций. Поэтому задача диаспоры сейчас - еще больше разоблачать деяния армян».
Масуд Эфендиев, всемирно известный ученый, профессор физико-мамематических наук, первый азербайджанец - лауреат премии немецкого ученого Александра фон Гумбольдта:
«Проведение V съезда азербайджанцев мира в Шуше позволяет прибывшим со всех уголков мира азербайджанцам ощутить радость Великой Победы. В жизни диаспоры начинается новый, поствоенный этап, когда надо решать не менее сложную задачу - восстановить Карабах. Диаспоре предстоит привлечь в регион иностранные инвестиции, которые помогут восстановить разрушенные города, села, инфраструктуру. Сейчас подрастает второе поколение азербайджанской диаспоры в Германии и других странах. Это студенты, которые окончили университеты в Германии, они обладают большими возможностями, имеют доступ к новым технологиям. Очень скоро второе поколение диаспоры станет инвестором в государствах, где живут ее молодые представители, и они смогут внести свой вклад, чтобы сделать Карабах процветающим краем».