Крапивин, Гусман и Бабур у микрофона haqqin.az в Шуше

Около 450 представителей азербайджанской диаспоры из более 70 государств принимают участие в работе проходящего в Шуше V Съезда азербайджанцев мира. Корреспондент haqqin.az, находящийся в культурной столице Азербайджана, попросил нескольких участников мероприятия поделиться впечатлениями от этого исторического форума.

Член правления Рады азербайджанцев Украины Олег Крапивин заявил, что рад участвовать в этом историческом событии: «Находиться в освобожденной Шуше - это радость, гордость и честь каждого сына Азербайджана. Азербайджан показал, что готов вести грамотную борьбу на политическом и военном фронте за каждую пядь своей земли. Посильный вклад в общую победу вносила и вносит и азербайджанская диаспора... Последний раз я был в Шуше в 1974 году, и сейчас испытываю большое счастье, что вновь нахожусь в городе - колыбели азербайджанской культуры. Сейчас у Азербайджана и азербайджанской диаспоры есть задача - как уверенно победили, так же уверенно должны восстановить Карабах. И это будет новой стратегической задачей диаспоры. Президент Азербайджана осуществил огромную работу по объединению диаспоры, и это дало очень хорошие результаты во время второй карабахской войны. Мы в Украине организовали фонд поддержки азербайджанской армии, не раз перечислялись средства в Фонд YAŞAT».