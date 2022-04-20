Шарль Мишель позвонил Пашиняну после его резких заявлений
Европейский союз привержен поддержке диалога между Азербайджаном и Арменией. Об этом председатель Совета ЕС Шарль Мишель написал на своей странице в Twitter.
Он отметил, что провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
"Я обсудил с премьер-министром Пашиняном перспективы дальнейшей работы для достижения стабильного, мирного и благополучного будущего на Южном Кавказе", - отметил председатель Совета ЕС.
Discussed with Prime Minister @NikolPashinyan prospects for further work towards advancing a stable, peaceful and prosperous future for the South Caucasus.— Charles Michel (@eucopresident) April 22, 2022
The EU remains committed to supporting Armenia and Azerbaijan in their dialogue.
Отметим, в последние дни, особенно после официального визита в Москву, премьер-министр Армении Никол Пашинян резко сменил риторику по вопросу армяно-азербайджанского урегулирования.
"Исключаю, просто исключаю, чтобы был более или менее близкий к подписанию документ, который был бы подписан без широкого общественного обсуждения, в том числе со всеми слоями общества Карабаха (речь идет об армянских сепаратистах, действующих в зоне ответственности российских миротворческих войск – ред.)", - сказал Пашинян на заседании парламента в пятницу.