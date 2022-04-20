Нидерланды поставят Украине бронированные гаубицы

Нидерланды совместно с Германией намереваются поставить Украине бронированные гаубицы. Об этом сообщила в пятницу журналистам министр обороны Кайса Оллонгрен после заседания кабинета министров.

По ее словам, консультации с Германией по этому вопросу находятся на финальной стадии.

Ранее на этой неделе голландские власти заявили, что намерены поставить в Украину тяжелое вооружение.