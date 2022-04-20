Нидерланды поставят Украине бронированные гаубицы
Нидерланды совместно с Германией намереваются поставить Украине бронированные гаубицы. Об этом сообщила в пятницу журналистам министр обороны Кайса Оллонгрен после заседания кабинета министров.
По ее словам, консультации с Германией по этому вопросу находятся на финальной стадии.
Ранее на этой неделе голландские власти заявили, что намерены поставить в Украину тяжелое вооружение.
Бронированные гаубицы, способные поражать цели на расстоянии 40-50 км, являются самой тяжелой артиллерией, имеющейся в распоряжении Нидерландов. На вооружении голландской армии стоит 54 единицы подобной техники.
Сколько гаубиц Нидерланды намерены поставить в Украину, Оллонгрен не уточнила, однако сказала, что речь идет «об ограниченном количестве». Министр пообещала предоставить больше информации на следующей неделе и добавила, что данная техника является сложным видом оружия, использование которого требует специальной подготовки.