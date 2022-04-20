Джонсон: Украине не дадут гарантий, аналогичных пятой статье НАТО

Он отметил, что гарантии безопасности для Украины не будут тождественны пятой статье НАТО (нападение на одну страну альянса считается нападением на всех его членов – ред.).

По словам Джонсона, необходимо разработать долгосрочное видение места Украины в будущей «архитектуре безопасности» Европы.

Западные союзники готовятся предложить Украине ряд гарантий безопасности, которые сделают страну «неприступной» для повторного нападения России. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, пишет Yahoo News.

«Я надеюсь, что это позволит украинцам предложить сдерживание воспрещением и убедиться, что их территория настолько укреплена, что будет неприступной для дальнейшего нападения со стороны России», - сказал он.

Также союзники будут поддерживать Украину поставками оружия, обучением военнослужащих и обменом разведданными.

По его словам, сейчас Великобритания хочет отправить в Польшу танки, чтобы Варшава смогла передать Украине советские Т-72.

Также он отметил, что на следующей неделе Великобритания вновь откроет посольство в Киеве.