Главное управление разведки Министерства обороны Украины располагает информацией, что после поражений российских войск на суше и уничтожения флагмана Черноморского флота РФ «Москва» началась очередная фаза репрессий против командования армии и флота России. Об этом заявил представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий, пишет «Украинская правда».

По информации военной разведки Украины, отстранен от должности и арестован командующий ЧФ РФ адмирал Игорь Осипов. Следственные действия проводятся в отношении начальника штаба – первого заместителя командующего ЧФ вице-адмирала Сергея Пинчука.

В связи с неудовлетворительной подготовкой к ведению боевых действий и большими потерями личного состава, вооружения и военной техники отстранены от должности командующие 6 армии генерал-лейтенант Владислав Ершов, 1 танковой армии Западного военного округа генерал-лейтенант Сергей Кисель и один из заместителей.

Также, в связи с неудовлетворительным выполнением поставленных задач отстранен от должности командующий 22 АК южного военного округа генерал-майор Аркадий Марзоев.

Репрессии Кремля затронули также тыловые подразделения и подразделения обеспечения.

В связи с неудовлетворительной организацией материально-технического обеспечения группировки войск Восточного военного округа РФ отстранен от должности командир 103 отдельной бригады материально-технического обеспечения полковник Николай Пономарев.