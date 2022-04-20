Вагит Алекперов назвал причину своего ухода из «Лукойла»

Причиной ухода бессменного президента "Лукойла" Вагита Алекперова из компании стали персональные санкции против него, введенные ранее Великобританией и Австралией. Об этом он сказал в интервью телеканалу "Россия-24".

"Все знают, что на меня наложены персональные санкции, английские и австралийские. Это мешает развитию компании. Санкции не касаются самой компании "Лукойл", они касаются лично меня. Поэтому я принял решение дистанцироваться от деятельности компании. Я сегодня не являюсь членом правления, ни президентом компании, ни членом совета директоров. Поэтому компания со мной сегодня не связана никоим разом. У меня не контрольный пакет, поэтому компания может спокойно развиваться", - сказал он.

Алекперов добавил, что после ухода из компании не планирует покидать Россию и продолжит заниматься социальными и благотворительными проектами. "Я - россиянин, я патриот своей страны, я не собираюсь уезжать из страны, у меня много планов - это развитие социальных проектов. Я люблю наши северные города, я продолжу развивать город Когалым и другие северные города. То есть мы много сделали, но делала там не только компания, у меня очень много личных инвестиций, которые направлены на социальные проекты в этих городах, у меня прекрасный музей, который вы видите, я люблю искусство. Я продолжу заниматься социальными проектами и благотворительностью", - сказал бизнесмен.