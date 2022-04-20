База украинского батальона «Азов» в Мариуполе разрушена практически до основания ударами высокоточного оружия и артиллерии, передает РИА Новости.

Город Мариуполь является одним из основных направлений наступления российских войск на юго-востоке Украины. Из украинских сил в городе остаются только солдаты, засевшие на металлургическом комбинате «Азовсталь».

На территории базы не осталось ни одного целого здания или автомобиля, повсюду видны разрушенные и обгоревшие конструкции. Внутри одного из зданий на стене видна надпись «Ахмат – сила».