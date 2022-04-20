Россия может использовать территорию так называемой «приднестровско-молдавской республики» для агрессии против Украины. Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

«По имеющейся информации, личный состав отдельной группы российских войск в так называемой «приднестровско-молдавской республике» несет службу в повседневном режиме. В то же время, остается вероятность использования территории непризнанной республики для агрессии против Украины», - говорится в сообщении.