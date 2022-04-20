Еврокомиссия (ЕК) направила странам Евросоюза письмо с разъяснением, что компании ЕС при соблюдении ряда условий смогут оплачивать российский газ в рублях, не нарушая при этом введенные против Москвы санкции. Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters.

По его информации, ЕК указала, что оплата газа в рублях «может включать в схему транзакций Центробанк [РФ], что станет нарушением санкций ЕС». Но при этом в документе Еврокомиссии называется «возможным вносить оплату в долларах или евро (на счет в российском банке для последующей конвертации в рубли – ред.) по существующим контрактам».