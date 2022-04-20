В Азербайджане 13 судей уволены с занимаемой должности за коррупцию

В отношении судей в Азербайджане возбуждено более 300 дисциплинарных производств за нарушение требований законодательства, около 200 судей отстранены от работы за серьезные проступки по разным основаниям.

Об этом сообщили на заседании Судебно-правового совета.

Отмечается, что за коррупционные правонарушения 43 судьи привлечены к дисциплинарной ответственности, полномочия 9 человек прекращены досрочно, 13 человек уволены с занимаемой должности.