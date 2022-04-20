Путин согласился принять генсека ООН Гутерриша

Президент России Владимир Путин проведет переговоры в Москве с генсеком ООН Антониу Гутерришем. Он также встретится с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, сообщает «Интерфакс».

«Во вторник, 26 апреля, в Москву для переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым прибудет генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Он также будет принят президентом России Владимиром Путиным», - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее офис Гутерриша направил постоянным представительствам России и Украины при ООН отдельные письма на имя президентов России и Украины с просьбой принять генсека ООН в Москве и Киеве. Во время визитов Антониу Гутерриш хотел бы обсудить срочные шаги по установлению мира в Украине.