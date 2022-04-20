Проведение россиянами псевдореферендума в Херсонской области поставит точку в переговорах.

«Украина выдвинула российским переговорщикам ультиматум, что проведение россиянами так называемого «референдума» на Херсонщине поставит точку в переговорах», - сообщает со ссылкой на свой анонимный источник «Украинская правда».

Напомним, главы переговорных групп Украины и России провели переговоры в последние дни, а в это же время министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ход переговоров якобы остановился.