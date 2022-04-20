Участвующие в 44-дневной войне армянские солдаты выдержали всего 5 дней

Участники 44-дневной войны в составе армянских вооруженных сил Нвер Киракосян и Артур Авагян, которые 5 дней проводили бессрочную голодовку на площади Свободы в Ереване, недавно объявили, что считают свою проблему решенной и прекращают голодовку. Своей целью они ставили «спасти Карабах», пишет газета «Грапарак».

«Отважные фидаины» до начала голодовки заявляли, что прекратят ее только в том случае, если посчитают, что выполнили свою задачу.

То ли желудок не смогли победить, то ли поверили «переобувающемуся на ходу» Пашиняну, который после поездки в Москву заявил, что «без широкого общественного обсуждения» не подпишет с Азербайджаном документ по Карабаху.