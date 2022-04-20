Минобороны России рапортует об успехах своей армии в Украине

«Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России поражены 26 военных объектов Украины. Среди них два командных пункта и 21 район сосредоточения живой силы и военной техники. В районах населенных пунктов Торецк, Комар и Богатырь уничтожены три склада ракетно-артиллерийского вооружения», - сказал он.

Оперативно-тактическая и армейская авиация ВКС России поразила 26 военных объектов ВСУ. Об этом, как пишет ТАСС, заявил в пятницу официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Конашенков добавил, что Вооруженные силы РФ высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поразили 13 военных объектов Украины, уничтожив до двух рот «националистов» и склад ракет для ЗРК «Оса-АКМ». «В течение дня высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражены 13 военных объектов Украины. В том числе два пункта управления, 11 опорных пунктов и мест сосредоточения живой силы и украинской военной техники», - заявил Конашенков.

По словам Конашенкова, ракетные войска Сухопутных войск в течение дня в ходе «специальной военной операции» поразили девять украинских целей. «Ракетными войсками в течение дня поражены пункт управления, пять районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также артиллерийская батарея. В районе населенного пункта Барвенково уничтожены на полевом аэродроме украинский вертолет Ми-8, зенитный ракетный комплекс «Бук-М1», а также станция радиоэлектронной борьбы», - сказал он.