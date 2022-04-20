У Байдена сказали, как отреагируют на возможный ядерный удар России по Украине

США в случае возможного ядерного удара России по территории Украины не оставят ее наедине. Об этом заявила «Европейской правде» заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.

«И хотя сейчас уже речь идет о военных преступлениях, за которые Путину придется отвечать, но использование такого оружия выведет ситуацию на принципиально новый уровень. И мы обеспечим, чтобы эти последствия произошли», - заверила она.