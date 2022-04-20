Renault продает «АвтоВАЗ»

Концерн Renault задумал продать «АвтоВАЗ» – в мае компания собирается перевести большую часть иностранных менеджеров из Тольятти в Москву. Источники «Газеты.ru» называют возможным новым собственником госкорпорацию «Ростех» или структуры Минпромторга.

Один из менеджеров концерна сообщил, что часть сотрудников-иностранцев уже уехала из Тольятти, в то время как остальные собираются покинуть город через несколько недель, – обратно они уже не вернутся. В квартальном отчете в пятницу финансовый директор концерна Group Renault Тьерри Пьетон отметил, что французская сторона смогла «добиться прогресса» в переговорном процессе с российскими властями касательно будущего «АвтоВАЗа».

23 марта Renault объявил о прекращении деятельности в России, а затем сообщил о возможном выходе из доли в «АвтоВАЗе». Причиной стали трудности с поставками комплектующих на фоне военных действий России на территории Украины.