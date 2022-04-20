Соединенные Штаты начали поставлять Украине реактивные системы залпового огня (РСЗО) и работают с другими союзниками по НАТО, чтобы Украина получила больше реактивных систем. Об этом в интервью «Европейской правде» рассказала заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд.

Она отметила, что реактивные системы залпового огня, а также артиллерия, есть в последнем пакете помощи от США, и особо подчеркнула, что поставка систем уже происходит.

«Системы РСЗО мы уже поставляем», - сказала Нуланд.