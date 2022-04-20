Городские власти Мариуполя получили информацию о еще одном массовом захоронении погибших мариупольцев – братской могиле 45 на 25 метров. В оккупированном городе россияне продолжают уничтожать мирных украинцев. Об этом заявил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram, а также мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

21 апреля стало известно, что спутник зафиксировал большую братскую могилу в оккупированном российскими войсками поселке Мангуш, там могут быть похоронены от 3 до 6 тысяч мариупольцев.

А 22 апреля появилась информация про еще одну такую могилу к востоку от Мариуполя, в селе Виноградное.

На спутниковых снимках Planet видно, что размер массового захоронения составляет 45 на 25 метров. Здесь могут быть похоронены не менее 1000 убитых россиянами мариупольцев.