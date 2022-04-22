Новосибирский Зеленский объявил голодовку из-за притеснений в России

Житель Новосибирска россиянин Сергей Зеленский утверждает, что из-за своей фамилии, которую носит и президент Украины, он не может устроится на работу, в знак протеста мужчина объявил голодовку. Об этом сообщает «Медуза».

По данным росСМИ, Сергей Зеленский родился и всю жизнь прожил в Новосибирске и с однофамильцем, который является президентом Украины, никаких связей не имеет.

После начала полномасштабной войны 45-летний сибиряк, имеющий 3-ю группу инвалидности, столкнулся с серьезными проблемами – его начали притеснять в родном городе.