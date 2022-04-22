Страны Евросоюза заблокировали российские активы на сумму 35 миллиардов евро

Итого страны Евросоюза заблокировали 35 млрд евро российских активов – больше всего заморозила Франция, где хранятся средства Центробанка РФ. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на оценку Еврокомиссии на 5 апреля.

Франция возглавила список из 23,5 млрд евро заморженных активов россиян. Большинство этой суммы, 22,8 млрд евро, составляют средства российского центробанка. В Бельгии были заморожены активы на сумму 10 млрд евро, что включает в себя последствия отключения семи российских банков от международной платежной системы SWIFT, в том числе ВТБ и Банк Россия.

Италия заморозила 1,1 млрд евро, включая яхту и недвижимость российских олигархов на Сардинии и Тоскане. На Ирландию пришлось замораживание активов на сумму 839 млн евро, на Нидерланды – 516 млн евро и на Данию – 4,2 млн евро.