Украина готовит мощное контрнаступление

Украинская армия готовит мощное контрнаступление. Об этом, как сообщают украинские СМИ, заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«Они (россияне – ред.) захотят зайти из Харьковской, Донецкой и Луганской областей и попытаются повоевать с нашими ВСУ и получат по зубам», - сказал советник главы ОПУ.

Также Подоляк подчеркнул, что тактика и стратегия Украины – это получить больше артиллерии, тяжелой бронетехники и после того нанести очень мощные контрнаступления по группировкам РФ.