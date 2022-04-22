И Бельгия поставит в Украину противотанковые ракеты и гаубицы
Бельгия намерена поставить на Украину противотанковые ракеты и гаубицы М109. Об этом сообщила в пятницу газета Le Soir.
По ее информации, после длительной дискуссии в правительстве королевства решение принято, однако руководство страны не намерено сообщать детали об объемах поставок «по стратегическим соображениям».
По словам министра обороны Бельгии Людивин Дедондер, которые приводит газета, эти вооружения «будут специально закуплены из запасов, находящихся в наличии у бельгийских компаний по торговле и производству вооружений».
Издание также отметило, что с 24 февраля 2022 года Бельгия предоставила Украине военную помощь на €76 млн, в том числе 5 тыс. штурмовых винтовок FNC, 200 единиц противотанкового оружия, 3,8 тыс. тонн ГСМ. Также отправки ожидает партия приборов ночного видения и других типов снаряжения.
Отметим, Нидерланды совместно с Германией намереваются поставить Украине бронированные гаубицы. Об этом сообщила в пятницу журналистам министр обороны Кайса Оллонгрен после заседания кабинета министров.