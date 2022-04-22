И Бельгия поставит в Украину противотанковые ракеты и гаубицы

По ее информации, после длительной дискуссии в правительстве королевства решение принято, однако руководство страны не намерено сообщать детали об объемах поставок «по стратегическим соображениям».

Бельгия намерена поставить на Украину противотанковые ракеты и гаубицы М109. Об этом сообщила в пятницу газета Le Soir.

По словам министра обороны Бельгии Людивин Дедондер, которые приводит газета, эти вооружения «будут специально закуплены из запасов, находящихся в наличии у бельгийских компаний по торговле и производству вооружений».

Издание также отметило, что с 24 февраля 2022 года Бельгия предоставила Украине военную помощь на €76 млн, в том числе 5 тыс. штурмовых винтовок FNC, 200 единиц противотанкового оружия, 3,8 тыс. тонн ГСМ. Также отправки ожидает партия приборов ночного видения и других типов снаряжения.

Отметим, Нидерланды совместно с Германией намереваются поставить Украине бронированные гаубицы. Об этом сообщила в пятницу журналистам министр обороны Кайса Оллонгрен после заседания кабинета министров.