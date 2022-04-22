Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов и президент Федерации дзюдо Азербайджана, министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев побывали в пятницу на тренировке сборной Азербайджана, которая готовится к чемпионату Европы.

Континентальное первенство пройдет с 29 апреля по 1 мая в Софии. Фарид Гаибов и Рашад Набиев пообщались с тренерским штабом, обсудили различные вопросы, в том числе и предстоящее выступление сборной Азербайджана на Евро.