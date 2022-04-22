Президент Украины Владимир Зеленский считает, что России нужно заботиться о правах русскоязычных на собственной территории, потому что мечта россиян сейчас – «украсть унитаз и умереть». Об этом он заявил в сегодняшнем видеообращении.

«Если быть честным, то территория, на которой России стоит заботиться о правах русскоязычных, – это сама Россия.