Зеленский: Мечта россиян – украсть унитаз и умереть видео
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что России нужно заботиться о правах русскоязычных на собственной территории, потому что мечта россиян сейчас – «украсть унитаз и умереть». Об этом он заявил в сегодняшнем видеообращении.
«Если быть честным, то территория, на которой России стоит заботиться о правах русскоязычных, – это сама Россия.
Где нет свободы слова, нет свободы выбора, просто не существует права на другое мнение. Где процветает бедность, и где человеческая жизнь ничего не стоит. Настолько, что они едут к нам, едут на войну, чтобы украсть себе хоть что-то, что напоминает нормальную жизнь.
Знаете, как раньше говорили о величайшей мечте: «увидеть Париж и умереть». А от их поведения сейчас просто шок. Их мечта теперь – украсть унитаз и умереть», - заявил лидер Украины.