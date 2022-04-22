Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что на востоке и юге Украины сейчас решается будущее войны и будущее государства. Об этом он заявил в сегодняшнем видеообращении.

«Вооруженные силы Украины продолжают сдерживать атаки российских войск на востоке и юге нашего государства.

Изюмское направление, Донбасс, Приазовье, Мариуполь, Херсонская область – это те места, где решается судьба этой войны и будущего нашего государства», - отметил Зеленский.

Президент также выразил мнение, что Россия планировала вторжение в Украину только как начало, а хочет захватить и другие страны: «Конечно, мы будем защищаться столько, сколько нужно, чтобы сломать эту амбицию Российской Федерации. Но все народы, которые, как и мы, верят в победу жизни над смертью, должны бороться вместе с нами. Должны помогать нам, поскольку именно мы стали первыми на этом пути.

А кто дальше? Если тот, кто может оказаться дальше, хочет остаться сегодня нейтральным, чтобы не потерять что-то, то это наиболее рискованная ставка на самом деле. Потому что вы потеряете все».