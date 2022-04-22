Пародист Максим Галкин в своем Instagram записал видеообращение к зрителям, в котором рассказал, что часть доходов с концертов в Израиле артист намерен перечислить в качестве помощи беженцам из Украины.

Галкин объявил о дополнительных концертах, которые пройдут 13 июня в Тель-Авиве и 15 июня в Хайфе, а также добавил, что купившие билеты зрители помогут благому делу.

"Часть заработанных денег я решил перечислить в помощь украинским беженцам. Я думаю, что тем, кто уже купил билеты будет приятно узнать, что мы таким образом вместе сделаем благое дело", - сообщил артист.