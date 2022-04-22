Ракеты запускают с глубины до 50 метров, что препятствует эффективной фиксации ракетных запусков радарами и спутниками.

В Черном море действуют по меньшей мере четыре российских субмарины проекта 877 «Палтус», с которых совершают ракетные атаки по далеким целям в украинском тылу.

Россия применяет по меньшей мере четыре подлодки для осуществления атак ракетами типа «Калибр» по целям на территории Украины. Об этом заявили военно-морские эксперты Г.И. Саттон и Бенджамин Питтет в комментарии The Times.

Саттон и Питтет предполагают, что россияне начали использовать подлодки чаще, после крушения крейсера «Москва», чтобы избежать рисков контратаки со стороны украинской береговой охраны.

По их мнению, есть веские основания утверждать о ракетных запусках с субмарин по целям в украинском тылу из-за наличия данных в открытых источниках информации о погрузке ракет «Калибр» и боеголовок на российские подводные в военно-морских портах.

«Мы не видим их под толщей воды (со спутников – ред.), но мы можем видеть, как на них загружают ракеты и боеголовки в портах.

Незадолго до вторжения мы видели из открытых данных, как на борт подлодок загружали ракеты. Загрузки ракет продолжились также после начала вторжения».

Эти подлодки способны запускать ракеты типа «Калибр» из торпедных аппаратов. Эти ракеты могут лететь до целей на расстоянии до 2500 километров, то есть с Черного моря могут достичь всех украинских регионов.

Кроме того, Саттон добавил, что российские военные корабли начали вести себя более осторожно вдоль украинского побережья, чтобы не попасть в зону действия противокорабельных ракет украинских сил.