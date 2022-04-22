Советник главы Офиса Алексей Арестович уверяет, что контрнаступление ВСУ на Мариуполь точно будет. Об этом он сказал в эфире у Марка Фейгина.

По его словам, работа над этим ведется, есть надежда на освобождение города.

«В отличие от тех, кто надеется, мы еще и работаем на эту тему очень плотно. Нам не нужны мертвые герои, нам нужны все живые до последнего человека. А кто не жив – тот похоронен с воинскими почестями как люди, совершавшие невероятный подвиг. И мы делаем все, чтобы их забрать оттуда всеми способами. Но есть объективная реальность», - заявил он.

«Контрнаступление будет 101%, я уверен. Вопрос – когда и какими силами, и куда. Потому что решать это будет главнокомандующий ВСУ. Исходя из объема информации, которой ни у кого из нас нет. Он принимает решение. И возможно он предотвращает сейчас четыре новых «Мариуполя» или два», - заверил Арестович.