Трамп рассказал, что угрожал европейским союзникам не защищать их от России

Дональд Трамп во время своей президентской каденции угрожал союзникам по НАТО не вставать в их защиту в случае нападения со стороны России. Как сообщает «Европейская правда», такое заявление экс-президент США сделал в интервью RSBN.

По словам Трампа, таким образом, он пытался побуждать союзников увеличить свои расходы на оборону. На одном из саммитов НАТО он заявил, что 5 статья договора НАТО может не выполняться из-за нарушений стран в размерах взносов.

«Один из президентов спросил меня – значит ли это, что вы не защитите нас, если мы не заплатим? Вы не защитите нас от России?»