Трамп рассказал, что угрожал европейским союзникам не защищать их от России
Дональд Трамп во время своей президентской каденции угрожал союзникам по НАТО не вставать в их защиту в случае нападения со стороны России. Как сообщает «Европейская правда», такое заявление экс-президент США сделал в интервью RSBN.
По словам Трампа, таким образом, он пытался побуждать союзников увеличить свои расходы на оборону. На одном из саммитов НАТО он заявил, что 5 статья договора НАТО может не выполняться из-за нарушений стран в размерах взносов.
«Один из президентов спросил меня – значит ли это, что вы не защитите нас, если мы не заплатим? Вы не защитите нас от России?»
Я сказал – это именно то, что это значит. Если бы я сказал – нет, я не это имел в виду, то что бы заставило бы их платить», - рассказал он.
Впрочем, Дональд Трамп уточнил, что это была «стратегия блефа».
«Мы защищаем Европу, и в то же время они нас обдирают, они обдирают нас очень и очень серьезно», - добавил он.
Трамп уточняет, что удивлен, что эта история до сих пор не попала в СМИ.