Стрельба в Вашингтоне: есть раненые

По меньшей мере три человека пострадали в инциденте со стрельбой на северо-западе Вашингтона (США), где расположены несколько иностранных посольств. Как передает РИА Новости, об этом заявил представитель местной полиции.

«Мы реагируем на сообщения о стрельбе. Пока найдены трое пострадавших. Никто из них не умер», - сказал собеседник агентства.

Он охарактеризовал ситуацию как инцидент в «очень активной» фазе.

Недалеко от места стрельбы, куда стянуты крупные силы полиции, находятся посольства нескольких стран, включая Нигерию, Пакистан, Израиль, Бангладеш, Эфиопию и Иорданию.