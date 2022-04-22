Чехия хочет сменить Россию
Чехия хочет заменить РФ в Совете ООН по правам человека. Прага уже представила соответствующую кандидатуру в ООН. Об этом сообщает Denik.cz.
Издание уточняет, что о подаче официальной заявки уже отчитался чешский МИД.
«Чехия хочет заменить Россию в совете, мы только что подали кандидатуру. Поддержка прав человека является приоритетом для чешского правительства», - сообщили в МИД.
Напомним, 7 апреля 24 государства проголосовали против приостановления членства РФ в Совете ООН по правам человека. Это является максимальным уровнем наказания в Совете по правам человека – исключить государство невозможно. Однако в результате этого РФ была лишена всех процедурных прав, обладающих членами Совета.
При этом Россию в голосовании не поддержало ни одно государство Европы.