Кто представит Азербайджан на чемпионате Европы в Румынии?

Стартовал 16-й Национальный чемпионат Азербайджана по компьютерным играм по CS:GO, организованный Федерацией киберспорта Азербайджана и Gaming League Azerbaijan.

Соревнование с участием 32 команд началось с группового этапа. Согласно правилам, команды разделены на две группы. Команды, занявшие первые три места в каждой из групп, выйдут в основной этап, который пройдет в Bizon Esports Arena.

Общий призовой фонд чемпионата страны, который завершится 11 мая, составляет 1750 манатов. Победитель получит денежный приз в размере 1000 манатов. Также победители национального чемпионата по Counter-Strike: Global Offensive представят Азербайджан на чемпионате Европы и чемпионате мира в Румынии.