Минобороны Британии: Россия потеряла контроль над небом

«Вооруженные силы Украины проводят успешные контратаки, поэтому за последние 24 часа российские войска не добились существенного продвижения». Об этом говорится в отчете Минобороны Великобритании, передает РБК-Украина.

Отмечается, что российские военно-воздушные и морские силы не установили контроль ни в одной из областей из-за эффективности украинской воздушной и морской обороны, что снижает их способность добиться заметного прогресса.

Кроме того, несмотря на заявление властей России о якобы взятии Мариуполя, в городе продолжаются ожесточенные бои, что еще больше замедляет российское наступление на Донбассе.